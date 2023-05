Börsenwoche 410: Editorial Soll ich trotz Rekordkursen noch an der Börse investieren?

Der Dax hat mit dem Softwareriesen SAP ebenfalls einen hochgewichtigen Techwert als Zugpferd. Im Unterschied zu den großen US-Indizes zeigen sich die deutschen Standardwerte aber in der Breite robust: 75 Prozent der Titel notieren am Freitagvormittag über ihrer langfristigen Trendlinie, die sich aus den Durchschnittskursen der vergangenen 200 Handelstage ergibt. In Deutschland steht die Hausse somit auf einer breiten Basis – ein klares Signal für Stärke und ein Indiz für weiteres Potenzial im Index.