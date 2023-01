BörsenWoche Editorial Die Notenbanksitzungen werden zum Realitätscheck für die Börse

Währungsstabilität aber zählt zu den Kernaufgaben der EZB, da selbst exportorientierte Unternehmen langfristig bei schwacher Heimatwährung an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Im schlimmsten Fall droht ein Ausverkauf an ausländische Investoren. Das Vertrauen in Lagarde und die EZB hat damals durch das Zaudern der Notenbank massiv Schaden genommen. Ein Fehler, den die EZB wohl nicht wiederholen will. Zum anderen sind Arbeitsmarkt und Konjunktur in Europa weiter robust. Eine zu frühe Abkehr von der Zinswende könnte deshalb in eine Wackelpartie münden.