Energiekonzern: Fortum will Vertriebsgeschäft im Skandinavien abstoßen

Der finnische Energiekonzern Fortum will Insidern zufolge Teile seines Vertriebsgeschäfts in Skandinavien veräußern. Dazu gehörten Geschäfte in Schweden, Norwegen und Dänemark, sagten mehrere mit dem Prozess vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Geschäfte kämen zusammen jährlich auf ein operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 150 Millionen Euro. Der Kaufpreis könne beim zehnfachen liegen.