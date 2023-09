Arbeitszeitexperte „Da fehlt mir der Sinn für die Realität“

Es war kein produzierendes Unternehmen dabei?

In einer britischen Studie waren von 61 Unternehmen, die sich um die Teilnahme beworben hatten und deshalb schon die Grundvoraussetzungen mitbrachten, nur vier Produktionsbetriebe. Nach allem was ich recherchieren konnte, war kein einziges dabei, das mehrschichtig arbeitet. Mehrschichtunternehmen haben viel größere Probleme, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Gerade die Metallindustrie ist ein Tarifverbund mit überwiegend Mehrschichtunternehmen.

Das klingt nach einem Schlag in die Magengrube der Beschäftigten in der Produktion. Erneut sind vor allem Büroarbeiter im Vorteil, die schon von Gleitzeit, Vertrauensarbeit und Homeoffice profitieren. Schafft das nicht zusätzlich Ungerechtigkeit?

Das ist ein Riesen-Problem. Aus meiner Sicht sind Pflegepersonal sowie Beschäftigte in der Produktion und im Handel gegenüber diesen Angestellten Mitarbeiter zweiter Klasse. Um das zu ändern, müsste man überall die vorhandenen Chancen nutzen. Wenn man im Verwaltungsbereich eines Unternehmens die Effizienzen so heben kann, dass man mit 80 Prozent der Kapazität den gleichen Output kriegt, könnte man mit dem Effizienzgewinn zusätzlich Personal in der Produktion einstellen. Das könnte dort endlich zu Schichtplänen führen, die für die Beschäftigten entlastend sind. Um so zum Beispiel die Krankheitsquote zu senken und noch mehr Potenzial für Arbeitszeitreduzierung zu schöpfen.