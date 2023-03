BGH-Urteil Müssen Betriebsräte jetzt um ihren Nachwuchs fürchten?

Doch damit ist jetzt Schluss. Der BGH stellte klar: Betriebsräte dürfen nur so viel verdienen, wie die Kollegen mit gleichem Job, die nicht in die Arbeitnehmervertretung gewechselt sind. „Nach diesem Urteil dürfen individuelle Weiterentwicklungen nicht mehr berücksichtigt werden. Weder Erfahrungszuwachs noch Verantwortungszuwachs zahlen sich aus“, bemängelt Michael Kramarsch von der Unternehmensberatung hkp. Bedeutet im Alltag: Übernimmt jemand im Betriebsrat neue Aufgaben, wie den Vorsitz in einem Gremium, oder bildet sich etwa zum Experten für Tariffragen weiter, würde das bei der Bezahlung nicht mehr berücksichtigt. „Wenn eine Produktionsmitarbeiterin in den Betriebsrat einsteigt, wird sie immer nur so viel verdienen können wie die anderen Produktionsmitarbeiter, die mit ihr gemeinsam angefangen haben“, erläutert Kramarsch. „Selbst wenn sie irgendwann mit dem Topmanagement eines Konzerns auf Augenhöhe über komplexe Sachverhalte diskutieren muss.“