Elitenforscher Michael Hartmann „Am wichtigsten ist Souveränität“

Im Sinne einer Haltung, die man gleichsam mit der Muttermilch aufgesogen hat?

So ist es. In der Regel geht es hier um einen Persönlichkeitsprozess, der in frühen Kindestagen anfängt und weitgehend unbewusst abläuft. Ein persönliches Beispiel: Mein Vater gehörte in der Erzdiözese Paderborn zu den vier mächtigsten Kirchenleuten. Als er schwer krank wurde, habe ich mitgekriegt, wie Mächtige miteinander umgehen, wenn einer nicht mehr zu den Starken gehört: gnadenlos. Auf diesem Wege habe ich unbewusst eine Grundregel gelernt: Du bist so mächtig wie die Ressourcen, die Dir zur Verfügung stehen. Im Fall meines Vaters fehlten Gesundheit und Verbündete. Dieses Wissen hat mir später geholfen, mich gegen den Schuldirektor unseres Gymnasiums zu behaupten, der mir wiederholt mit Schulverweis drohte. Ich wusste: Wenn er wirklich was gegen mich in der Hand hat, wirft er mich von der Schule, ansonsten droht er eben nur. Normalerweise stirbt man als Schüler in solchen Situationen vor Angst und macht alle möglichen Zugeständnisse. Das habe ich nicht gemacht, ich blieb instinktiv ruhig.