Gender Pay Gap: Es braucht Druck, damit sich endlich etwas tut

Nun gibt es einen Vorstoß aus Brüssel, der ändern könnte, woran sich bislang in Deutschland so lange so wenig änderte. Weil er den Druck ordentlich erhöht.



Nach dem Europarlament haben nun auch die EU-Mitgliedstaaten strengeren zugestimmt, um den Gender Pay Gap zu senken. Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten müssen künftig unter anderem jährlich einen Bericht vorlegen, wie stark sich Löhne von Männern und Frauen unterscheiden. Und, das ist der entscheidende Punkt, die neue Richtlinie, sieht Sanktionen für die Fälle vor, in denen sich nichts tut.