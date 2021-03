Internationaler Frauentag Steinmeier und Büdenbender: Frauen sollen Digitalisierung gestalten

Büdenbender sagte, die Digitalisierung verändere die Welt gerade rapide. „Wir sind mittendrin in dieser Entwicklung, die die Welt von morgen definiert – und damit auch entscheidend ist für die Stellung der Frau in der Welt von morgen.“ Frauen hätten viel zu verlieren, insbesondere wenn sie an die Schattenseiten der Digitalisierung denke, sagte Büdenbender. „Verachtung, Hass und Gewaltaufrufe in den sozialen Medien richten sich ganz gezielt gegen Frauen, weil sie Frauen sind.“



Nach Darstellung der Vorsitzenden des Digitalrates der Bundesregierung, Katrin Suder, richten sich 83 Prozent aller Hasskommentare im Internet gegen Frauen. Dies schrecke Frauen ungemein ab. „Wir können als Gesellschaft nicht zulassen, dass dadurch sich systematisch ganze Gruppen verabschieden“, sagte Suder in der Diskussionsrunde. Die Riesenchance von Digitalisierung für mehr Teilhabe von Frauen liege darin, dass sie bestehende männlich geprägte Strukturen aufbrechen könne. „Denn auf einmal kann ich meine eigene Reichweite, mein eigenes Netzwerk haben.“