Ja, es ist zu verführerisch, aus Lampenfieber in den Schatten zu treten und die Aufmerksamkeit der Zuhörer von sich abzulenken auf die Folien, die da so dominant an der Wand leuchten. Oder der Super-GAU: „Sie bekommen die Präsentation am Ende auch noch mal per Mail.“ Ja, dann bitte wecken, wenn fertig. Bei Online-Vorträgen über Teams et cetera müssen Sie befürchten, dass die Leute reihenweise die Cams abschalten und sich einen Kaffee holen.

Also: Fassen Sie den Mut, das Zepter in die Hand zu nehmen. Nichts überzeugt so, wie Sie. Genießen Sie das.



