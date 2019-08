Bist du wieder schwanger? Nein. Dieser kurze Dialog kann zwei Menschen den Tag versauen. Der, deren Bauch aussieht, als sei ein Baby drin. Und dem, der gefragt hat. Wie geht der Dialog weiter? In 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich so:

„Oh, ach so, sorry. Ich wollte nicht…“ Pochende rote Birne.

Aber warum eigentlich sorry? Sorry unterstellt, dass ein vorstehender Bauch ohne Baby darin ein Makel ist, der nicht auffallen darf. Damit hätten Sie sich in der Tat blamiert. Denn dieses Urteil wäre eine Anmaßung. Im schlimmsten Fall bekommen Sie zur Antwort: „Kein Grund sich zu entschuldigen. Ich mag meine Figur.“ Bäng!