Wenn Sie vor Publikum auftreten, können absichtliche Störungen verpuffen, wenn Sie sie ignorieren. Das muss aber nicht in jedem Fall heißen, dass Sie so tun, als hätten Sie sie nicht gehört. Ignorieren kann auch heißen, den Störer mit seiner Attacke abblitzen zu lassen.



Ein Beispiel. Einwurf aus der letzten Reihe: „Hier stinkt's. Haben Sie da vorne einen fahren lassen oder war ich das?“ Ja, auch so etwas ist letztendlich ein rhetorischer Trick: Stören, wie es nur geht.



Oder anonym aus der Masse getuschelten Beleidigungen wie Lügner, Verräterin, Idiot - alles inakzeptable Unverschämtheiten. Aber soll es auf diese Weise einfach gelingen, Ihren Auftritt zu ruinieren?



Lassen Sie die reingerufenen Bemerkungen einen Moment lang wirken. So dass das Publikum Zeit genug hat, sich zu denken: „Auweia, wie reagiert der oder die jetzt wohl auf diese Provokation?“ Und dann antworten Sie gelassen und ohne sich Ärger anmerken zu lassen: „Können wir dann jetzt weitermachen?“