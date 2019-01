Stellen Sie sich dann vor, einer ruft dazwischen: „Ich habe selten so einen Mist gehört.“ Was tun? Naheliegend wäre, an die Vernunft zu appellieren: „Ach, seien Sie doch nicht so unfair. Ich mache doch auch nur meinen Job.“ Sie decken auf und entlarven, okay. Aber damit zeigen Sie andererseits auch, dass Sie auf das Wohlwollen der Vielen angewiesen sind. Das kann gut gehen. Im Zweifel kann das aber auch nach hinten los gehen.