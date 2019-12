Stellen Sie sich vor, Sie halten das Baby einer guten Freundin im Arm, das gerade einen Butterkeks kaut, als es unvermittelt husten muss. Der nasse Keksbrei kommt Ihnen entgegen geflogen und landet auf Ihrem Hemd. Was denken Sie? Nicht ideal, aber so ist das eben. Irgendwie ja auch ganz goldig. Irgendwie so was, oder?



Und nun stellen Sie sich bitte vor, an einem Vierertisch in einem ICE passiert dem Rentner Ihnen gegenüber beim Kekskauen das gleiche Missgeschick und Ihr Hemd bekommt den Brei ab.



Ist das goldig? Nein, es ist sehr widerlich. Aber in beiden Fällen ist es einfach allzu menschlich und zerkauter Keks. Der Unterschied in der Bewertung der Konstellation (süßes hilfloses Baby gegen Senior, der sich nicht im Griff hat) ist unsere eigene Entscheidung.



Entschuldigen Sie diese plastische Schilderung. Aber gerade der Gegensatz zwischen „Och süß“ und handfestem Ekel macht es so deutlich. Und jetzt sehen wir es so: Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, könnten sich Ekel über solche Ereignisse auf Dauer gar nicht leisten.