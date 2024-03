Olympia 2024 Das ist der Mann hinter dem Essen für Athleten und Besucher

Klingt nach einer olympischen Disziplin, bei der die Latte ganz schön hoch liegt.

Wir haben auch ein Partnerschafts-Abkommen mit der französischen Supermarkt-Kette Carrefour. Die haben jede Menge Deals mit lokalen Produzenten und Biobauern. Letzten Endes muss Sodexo einen ziemlich großen Teil der Zutaten über Carrefour einkaufen. Was das Athletendorf angeht, haben wir die Liste für Fleisch, Obst, Gemüse schon abgearbeitet. Wir arbeiten noch ein bisschen an Fisch und Meeresfrüchten. Das wird in den nächsten Wochen gemacht. Aber für die meisten der 1,5 Millionen Malzeiten, die wir im athletischen Dorf rausgeben müssen, kennen wir bereits die Mengenangaben, Rezepte und Herkunft der Zutaten.



Wie viele Tonnen kommen denn da zusammen?

Diese Mengenangaben für das athletische Dorf wollen wir nicht einzeln machen, weil sie in die Irre führen könnten. Die Athleten kommen nach Paris, um Medaillen zu gewinnen, nicht um Blanquette de Veau oder Boeuf Bourguignon zu essen. Die haben ihre speziellen Diäten, die von ihren Ernährungsberatern festgesetzt wurden. Diese Diäten müssen wir ihnen anbieten können.