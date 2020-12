Was früher einfach nur stickiger Mief war, ist heute Aerosol. Viele von uns haben die Illustrationen in den Nachrichten gesehen, wie die Krankheitserreger aus dem Mund des einen sich in wenigen Minuten im ganzen Raum ausbreiten, um tief in die Atemwege der anderen eingesaugt zu werden. Warum sollten wir uns diese monatelang in uns gewachsene Ekel-Erkenntnis wieder aus dem Kopf schlagen?