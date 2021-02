Ansturm auf Trade Republic und WebID „So eine verrückte Situation habe ich noch nicht erlebt“

Der Ansturm neuer Kunden hält also offenbar an. Nachdem der Börsenhandel schon in den Monaten zuvor zum bevorzugten Lockdown-Hobby avanciert war, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr, seitdem sich zahlreiche Kleinanleger in dem Forum „Wallstreetbets“ auf Reddit organisiert hatten und Ende Januar kollektiv die Aktien des US-Unternehmens Gamestop kauften. Der Kurs ging steil nach oben, manche Privatanleger machten ein kleines Vermögen, während manche Hedgefonds große Summen verloren. Ein Hedgefonds geriet gar in Schieflage. Der Hype steckt andere Börsenneulinge an. Viele der Anleger nutzen für den Handel die sogenannten Neobroker. Etwa den US-Player Robinhood – oder eben das junge Unternehmen Trade Republic aus Berlin.