Berliner Start-up Auto1 plant milliardenschweren Börsengang

Mit dem An- und Verkauf von Autos an Privatkunden und an Händler hatte das 2012 gegründete Unternehmen 2019 rund 3,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, in der Coronakrise ist der Umsatz zuletzt abgebröckelt. In Finanzkreisen war eine Bewertung von fünf Milliarden Euro für realistisch gehalten worden. Auto1 versteht sich selbst als „Technologieunternehmen“, das auf Softwarelösungen setzt: „Die Auto1 Group verarbeitet bei mehr als einer Million Seitenaufrufen durchschnittlich mehr als fünf Millionen Datenpunkte pro Tag und hat bereits mehr als 160 Terabyte an Daten über verschiedene Automarken, Modelle und entsprechende Informationen gesammelt“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.



Mehr zum Thema: Die Auto1-Gründer wollen jetzt direkt an Privatkunden verkaufen – und verärgern damit ihre wichtigsten Partner.