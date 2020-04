Boom dank Corona Der Angriff der Firmen-Facebooks

Wann geht es wieder zurück ins Büro? Was mache ich mit meinen Urlaubstagen in Corona-Zeiten? Der Informationsbedarf von Angestellten in der Krise ist hoch. Doch am Schwarzen Brett kommen die Mitarbeiter im Homeoffice nicht mehr vorbei. Und wenn der Vorstand oder die Personalabteilung eine E-Mail schickt, melden sich zahllose Kollegen mit detaillierten Nachfragen – und warten dann lange auf individuelle Antworten. Auch innerhalb von Teams steigt der Abstimmungsbedarf erheblich, weil sich Probleme nicht mehr durch einen Gang ins Nachbarbüro klären lassen. „Die Unternehmen schaffen es nicht, Informationen so zu verteilen, wie Mitarbeiter sie gerne aufnehmen wollen“, sagt Benedikt Ilg, Gründer des auf Firmen ausgerichteten Messengers Flip.