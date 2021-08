Debatte ums Lastenrad „Wir sind selbst überrascht, wo wir überall auftauchen“

Bei Twitter hagelte es spöttische Kommentare für Scheuer: „Sind Sie der Verkehrsminister von Venedig?“, fragt eine Frau.

Wie fühlt es sich als Start-up in der Ferne an, so in den deutschen Wahlkampf gezogen zu werden? Ein Anruf in Neuseeland bei Manta5-Vorstandschef Mark Robotham:



WirtschaftsWoche: Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer hat einen Beitrag über Ihr Wasserfahrrad bei Twitter geteilt. Haben Sie mitbekommen, dass Sie so prominente Unterstützung aus Deutschland bekommen?

Mark Robotham: Wir haben es tatsächlich mitbekommen, ein Kunde aus Deutschland hat es uns berichtet. Ansonsten hätten wir es aber, ehrlich gesagt, wahrscheinlich verpasst. Es passiert gerade ziemlich viel gleichzeitig. Es ist wirklich faszinierend, wie sehr unser Produkt gerade viral geht. Wir sind selbst immer wieder überrascht, wo wir überall auftauchen. Medien und auch Regierungen weltweit geht es vor allem um den ökologischen Aspekt unseres Hydrofoil-Bikes.