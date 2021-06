Die Höhle der Löwen Diesem Start-up ist bei „Die Höhle der Löwen“ ein kleines Kunststück gelungen

Die Lambus-Gründer Hans Knöchel und Anja Niehoff haben für ihren Pitch in der Vox-Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“ keinen guten Moment erwischt: Mit ihrer App können mehrere Nutzer gemeinsam Reisen planen, Buchungsdokumente sammeln und hinterher Ausgaben untereinander abrechnen sowie Urlaubsfotos austauschen. Das Problem: Bei der Aufzeichnung der Sendung im April 2020 lag der Reisemarkt coronabedingt völlig am Boden. Carsten Maschmeyer bot den Gründern trotzdem eine halbe Million Euro an und kam ihnen in Sachen Firmenanteile weit entgegen. Im Interview erklärt das Gründerpaar, warum der Deal hinterher doch noch gescheitert ist, wie sich das Start-up durch die Krise retten konnte – und warum Osnabrück als Firmenstandort gut funktioniert.