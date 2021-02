Getyourguide „Wir investieren durch das Tal durch“

Schon im vergangenen Frühjahr hatten einige Investoren daher darauf gehofft, günstige Einstiegsgelegenheiten bei Travel-Start-ups zu erwischen. Zug- und Busreisevermittler Omio konnte sich mitten in der Krise eine satte Finanzierung sichern. Doch mit zunehmender Dauer geht einigen Geldgebern auch die Geduld aus – und einigen Start-ups dann auch das Kapital. Getyourguide will die neue Kreditlinie nun auch dafür nutzen, um sich selbst nach Übernahmen umzuschauen. „Wir sehen die Möglichkeiten zur Konsolidierung“, sagt Chrestin.



Shoppingtour gegen starke Konkurrenten



Dabei schielt das Start-up zum einen auf Technologie. Viele der lokalen Anbieter, die ihre Touren auf Getyourguide einstellen, arbeiten zurzeit noch wenig digital und könnten hilfreiche Software dankbar nutzen. Zum anderen will das Start-up auch sein Angebot an sogenannten „Originals“ ausbauen und dafür Geld in die Hand nehmen. Dahinter stecken populäre und damit auch margenstarke Angebote, die nur über das Portal zu buchen sind. Kommt ein Gondoliere in Venedig also in finanzielle Schwierigkeiten, könnte ein Getyourguide-Mitarbeiter vor der Tür stehen – Beteiligungen oder Exklusiv-Verträge dürften dann günstig zu haben sein. „Wir investieren durch das Tal durch“, sagt Finanzchef Chrestin selbstbewusst.