Food-Tech Pilzfasern sind das neue Fleisch

Immerhin gibt es einige Vorreiterstaaten. "Die Golf-Staaten investieren massiv in Indoor-Farming“, sagt Gründer MacGowan-von Holstein, „und Singapur will bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent seiner Lebensmittel lokal produzieren.“ Märkte, in die Keen 4 Greens mit seiner Pilzfabrikation möglicherweise expandieren könnte.