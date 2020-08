Gründer Dilemma der Start-ups: Wie lassen sich gute Taten messen?

Statt Annahmen sind Daten und Fakten verlangt, wie Investorin Angela Lawaldt beobachtet: „Die Nachfrage nach Impact-Zahlen kommt direkt von den Kunden“, so die Partnerin beim Münchener Risikokapitalgeber Bonventure. „Es wird für Start-ups zunehmend zum Wettbewerbsvorteil, einen sozialen oder ökologischen Effekt zu haben – durch ihre Produkte und Dienstleistungen selbst – und das auch quantitativ ausdrücken zu können.“ Dass neue Kennzahlen gefragt sind, beobachtet auch Jannic Horne, der am Borderstep Institut zur Wirkungsmessung von Start-ups forscht und an der TU Berlin zu dem Thema promoviert hat. „Bei Gründern und Kapitalgebern gibt es große Wünsche, die Wirkung der Lösungen und Angebote sehr akkurat zu messen – unter anderem, weil der gesellschaftliche Rechtfertigungsdruck steigt“, so Horne. Das zeigten neue Organisationen wie Leaders for Climate Action. Dahinter stecken Gründer und Risikokapitalgeber, die den Klimaschutz mit Nachhaltigkeitsklauseln in Finanzierungsverträgen verankern wollen.