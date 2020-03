Gründerszene Wie sich Scheitern wirklich anfühlt

Detzer ist einer der wenigen in der hiesigen Start-up-Szene, der bereit ist, über sein Scheitern zu berichten. Deutschland ist eben nicht das Silicon Valley. Was in den USA als Erfahrung gilt, das ist hierzulande meist noch immer ein Makel. „Ich verstehe, dass die meisten dieses Kapitel lieber abschließen wollen, denn es trifft einen doch sehr“, sagt Carsten Detzer.



Laut dem jüngsten Start-up-Monitor musste jeder fünfte Seriengründer in Deutschland schon mal ein Unternehmen liquidieren oder Insolvenz anmelden. Darunter waren in den vergangenen Jahren auch einige, die einst mit großen Ambitionen starteten: Dawanda, Lesara, Wimdu, Brickvest und Move24 sind in die Insolvenz gegangen. Die Liste ließe sich lang fortsetzen.