Krisenstimmung bei Start-ups Von der Euphorie in die Entlassungswelle?

Welche Fähigkeiten sind jetzt bei Gründerinnen und Gründern gefragt?

Das Liquiditätsmanagement ist immer eine wichtige Aufgabe. Jetzt gewinnt sie aber noch einmal an Bedeutung. Wenn ich Leute entlassen muss, brauche ich zudem die Fähigkeit, die zu motivieren, die bleiben. Denn es geht zwar zum einen darum, unnötige Kosten wegzunehmen. Doch Start-ups müssen auch weiter ihre Marktchancen wahrnehmen. Gründer müssen jetzt gleichzeitig bremsen und Gas geben.



Wie kann denn Gas geben in der Krise aussehen?

Innovation verliert ja nicht an Bedeutung, nur weil Krise ist. Es können sogar neue Chancen entstehen. Einige Start-ups kommen eventuell in den kommenden Monaten besser an die dringend benötigten IT-Spezialisten heran, die in anderen Start-ups entlassen werden mussten.