Öko-Plastik Alle reden von Öko-Verpackungen – und trotzdem fällt den Vorreitern der Durchbruch schwer

Traceless will zunächst vor allem Kunststoff-Verpackungen ersetzen, die oft in der Natur landen– wie etwa To-Go-Becher oder Einmalgeschirr. Denn anders als viele bisherige Bio-Kunststoffe soll das Material auch abseits industrieller Kompostieranlagen in wenigen Wochen verrotten. Mit demselben Versprechen feiert gerade auch Pottburri Erfolge. Das Start-up, das kürzlich in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen war, stellt Pflanztöpfe aus Schalen von Sonnenblumenkernen her.