Scholz-Neffe kritisiert Fondsstandort-Gesetz „Das Gesetz ist an der Person Olaf Scholz gescheitert“

Sie bieten bei Rubarb Ihren Mitarbeitern virtuelle Beteiligungen an – sichern ihnen also über einen Vertrag eine Prämienzahlung zu, deren Höhe sich mit dem Unternehmenswert entwickelt. Ist das kein hilfreiches Instrument für die Branche?

Die Einkünfte aus virtuellen Beteiligungen müssen die Mitarbeiter wie eine Bonuszahlung mit ihrem Einkommenssteuersatz versteuern. Sie werden als Gehalt klassifiziert. In anderen Ländern sind die Mitarbeiter hingegen echt am Unternehmen beteiligt, somit auch an der tatsächlichen Wertentwicklung als echte Aktionäre. Hierzulande fordern die Beschäftigten dagegen mehr Grundgehalt, weil eine echte Beteiligung faktisch nicht umsetzbar ist und Gründer damit im Gehaltswettbewerb mit großen Unternehmen und deren Löhnen stehen. Heute konkurriert man zudem weltweit um die fähigsten Mitarbeiter. Für viele sind Aktienpakete sehr attraktiv, weshalb sie im Gegenzug gerne auch auf etwas Gehalt verzichten. Es würden also beide Seiten profitieren. Als deutscher Gründer kann ich aktuell aber weniger Leute anstellen, weil ich höhere Löhne zahlen muss.