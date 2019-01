Digitalökonomen Warum VWL auch bei Tech-Konzernen gefragt ist

Doch das Studium für Ökonomen hat sich in der vergangenen Dekade weiterentwickelt. „Die Ausbildung in der VWL vermittelt immer mehr quantitative und verhaltenswissenschaftliche Fähigkeiten“, sagt Sutter. Diese Öffnung hin zu einer psychologischen, neurowissenschaftlichen und stärker empirisch fundierten Forschung wurde auch durch die Finanzkrise vor zehn Jahren befeuert. „In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist die Ökonomie sehr viel näher an die Praxis und den Menschen gerückt“, so Sutter, „das verbessert die Chancen vieler Absolventen.“