Weiterbildung „Digitalen Lernern scheint etwas zu fehlen“

Warum genau ist der Austausch mit anderen Menschen beim Lernen so wichtig?

Man kann Lernen in verschiedene Formen einteilen. Die erste ist eine passive, rezeptive Form, etwa wenn ich ein Lernvideo oder Präsentationsfolien anschaue. In meinem Langzeitgedächtnis passiert da ein reines Abspeichern von Informationen in schon bestehenden Strukturen. Mache ich mir dazu Notizen, bringe ich es vielleicht schon in Verbindung mit vorhandenem Wissen. Bekomme ich gutes Feedback von Dozierenden oder löse ich Aufgaben mit anderen Lernenden, kann ich mein Wissen restrukturieren und lerne, auch komplexere, offenere Probleme zu erkennen und zu lösen. Genau das ist es, was später von mir verlangt wird. Und um das zu lernen, brauche ich den Input von anderen Menschen. Der hilft mir, das Problem aus einer anderen Perspektive zu sehen.