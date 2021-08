Weniger Miete, weniger Lohn? Die Homeoffice-Löhne sind sicher – noch

Weniger Lohn für alle, die weniger Miete zahlen? „Für uns in Deutschland ist so etwas natürlich undenkbar. Auf so eine Idee wären wir nicht gekommen“, sagt Cawa Younosi, Deutschland-Personalchef bei SAP. Er bezieht sich damit auf die in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Modelle des amerikanischen Technologiekonzerns Google, das Gehalt seiner Mitarbeiter von den Lebenshaltungskosten am Wohnort abhängig zu machen, zumindest wenn diese dauerhaft aus dem Homeoffice arbeiten wollen. Der Vorstoß hatte auch in Deutschland für viel Diskussion gesorgt.