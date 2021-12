Karrierefaktor Aussehen „Es gibt kein zu schön!“

Die soziale Wahrnehmung von Attraktivität ist sehr gut erforscht. 1972 erschien ein Artikel im „Journal of Personality and Social Psychology“, mit dem die Autorinnen Karen Dion und Ellen Berscheid von der University of Minnesota einen entscheidenden Satz prägten, der in der Wissenschaft bis heute gültig ist: „Was schön ist, ist auch gut“ (im Original: „What is beautiful is good“). Seit dieser Zeit widmeten sich Wissenschaftler weltweit ausführlich dem Thema Attraktivität und ihrem Einfluss auf soziales Verhalten.