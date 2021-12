Karrierefaktor Aussehen „Es gibt kein zu schön!“

Umgekehrt gebe es dieses Problem aber genauso für hochattraktive Männer, macht Rosar deutlich. So hätten diese beispielsweise in eher weiblich konnotierten Berufen Probleme, als kompetent wahrgenommen zu werden – beispielsweise Kindergärtner. „Denen wird gemeinhin dann beispielsweise weniger Einfühlungsvermögen zugeschrieben“, sagt der Soziologe.



Frauen verbergen ihre Weiblichkeit unbewusst



In seinen eigenen Studien konnte der Attraktivitätsforscher diesen Effekt allerdings nur ein einziges Mal nachweisen – und zwar in der Leistungsevaluation von Hochschuldozentinnen durch Studierende. „Die positive Bewertung stieg dort in Korrelation mit der Attraktivität zunächst an und fiel ab einem mittleren Attraktivitätsgrad dann wieder ab. Sprich, besonders unattraktive und hochattraktive Frauen wurden gleichermaßen benachteiligt.“