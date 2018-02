Entscheidungsmacher 2018: So entscheiden deutsche Manager

Doch wie konnte der studierte Elektrotechniker als Branchenfremder so schnell Ergebnisse erzielen? „In unsicheren Zeiten lassen sich unpopuläre Entscheidungen sicherlich besser durchsetzen“, resümierte Joussen am Donnerstagabend im Münchener Kohlebunker, als er die Auszeichnung zum „Entscheidungsmacher“ des Jahres entgegennahm, die die WirtschaftsWoche und das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG zum zweiten Mal gemeinsam verliehen.

Joussen konnte sich mit seiner Entscheidung gegen zahlreiche prominente Manager durchsetzen. Ebenfalls nominiert waren in diesem Jahr RTL-Managerin Anke Schäferkordt, BMW-Marketing-Managerin Hildegard Wortmann, Infineon-Chef Reinhard Ploss und Evotec-CEO Werner Lanthaler.