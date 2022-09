Debatte ums Homeoffice Schluss mit der Corona-Bevormundung!

Zum Glück wird aus der Pflicht nichts. Heils Vorschlag schaffte es gar nicht erst ins Kabinett. Zu groß war die Empörung von Verbänden und FDP – und vielleicht auch die Einsicht des Ministers. Die nun verabschiedete neue Arbeitsschutzverordnung hätte sich die Koalition auch gleich sparen können, so schwammig ist sie formuliert. Die Verantwortung liegt jetzt bei den Unternehmen. Und das ist richtig so. Sie haben in all den Monaten längst genug gelernt. Weil es ihr Geschäft unmittelbar beeinflusst. Und weil sie sich täglich mit Coronamaßnahmen auseinandersetzen mussten.