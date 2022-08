Wie gesagt, so weit sind wir in Deutschland nicht – und so weit wird es auch nicht kommen. Dafür sind Lohnniveau, Lebensstandard und Lebenshaltungskosten in der Metropolregion Zürich zu hoch. Das durchschnittliche Einkommen in Zug liegt heute bei rund 7000 Franken netto – und der zentralschweizer Kanton kann es sich leicht leisten, für seine Bürger viel tiefer in die Tasche zu greifen als die Berliner Ampelkoalitionäre, um seine, nun ja: relativ verarmenden Normalbürger als Dienstleister und Zulieferer der Reichen mit allerlei Alimentationen bei Laune (und in der Heimat) zu halten.



Lesen Sie auch: Wer beheizte Pools verbietet, muss Kernkraftwerke laufen lassen



Und doch treiben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Premiumminister Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) Deutschland seit Wochen einer politischen Situation entgegen, in denen auch Normal- und Gutverdiener zu Bittstellern des Staates werden, weil die Lebenshaltungskosten sie schon bald überfordern. Der Gaspreis für Neukunden hat sich gegenüber dem Vorjahr auf inzwischen 34 Cent pro Kilowattstunde versechsfacht, der Strompreis zuletzt sogar verzehnfacht.