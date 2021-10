Diversity „Wir müssen genauso vielseitig sein wie die Menschen, die Facebook nutzen“

Haugen wird Ende des Monats auch nach Europa reisen, in London vor dem Parlament aussagen, in Brüssel Politiker treffen und auf dem Web Summit in Lissabon auftreten. Europa ist nicht nur eine wirtschaftlich wichtige Region für Facebook, sondern auch von strategischer Bedeutung. Hier sehen Facebooks Kritiker derzeit den größten Spielraum für Regulierung. Es gibt also einiges zu tun für Angelika Gifford, die als Vice President Central Europe für den Konzern das Geschäft in 34 europäischen Ländern verantwortet.