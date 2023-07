Effizienz im Team Wie kann ich ohne Star-Spieler ein Siegerteam aufstellen?

Verhaltensprobleme – damit meine ich kontextabhängige Verhaltensweisen, die die Effektivität einer Person oder die Teamdynamik beeinträchtigen können – sind etwas schwieriger zu lösen. Eine rechthaberische, kreative Person kann zum Beispiel in Besprechungen sinnvolle neue Ideen einbringen, aber die Vorschläge anderer ablehnen, was die Teamkolleginnen demotiviert und die Zusammenarbeit beeinträchtigt. Wenn Sie diesem Teammitglied helfen, die Auswirkungen seines Verhaltens zu erkennen und neue Kommunikationsgewohnheiten zu entwickeln, können Sie die Effektivität des Teams verbessern.



Zweiter Schritt: Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, warum und wie wichtig er ist. Ihr Team kann nichts Großartiges erreichen, wenn seine Mitglieder nicht glauben, dass ihre Anwesenheit im Team wichtig ist, ihre Beiträge geschätzt und ihre Ideen berücksichtigt werden. Ermitteln Sie die besonderen Beiträge jedes Einzelnen (die ich als Superkräfte bezeichne), und teilen Sie ihnen diese Erkenntnisse ausdrücklich mit. Superkräfte sind die unnachahmlichen Stärken, die wir alle haben – aber weil sie angeboren sind, sehen wir sie oft nicht und brauchen andere, die uns auf sie hinweisen. Ein wichtiger Teil guter Führung ist es, die Superkräfte zu erkennen und die Mitarbeitenden zu ermutigen, die einzigartigen Talente der anderen zu teilen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie mehr Daten darüber erhalten, wie Ihr Team zusammenarbeiten kann.



Schließlich sollten Sie sich auf die Menschen konzentrieren, nicht auf die Titel. Achten Sie auf Fähigkeiten, Begabungen und Neigungen der Menschen in Ihrem Team, und seien Sie offen dafür, wie sie in neuen Konstellationen zusammenarbeiten können. Der Markt und das betriebliche Umfeld verändern sich rasch und erfordern eine Flexibilität, die über die derzeitigen funktionalen Konstrukte hinausgeht. Der aktuelle Titel einer Person definiert ihre Fähigkeiten nicht umfassend und kann sie oft auf eine begrenzte Rolle beschränken. Eine umfassendere Sichtweise auf die einzelnen Personen kann Ihnen helfen, das volle Potenzial des Teams auszuschöpfen.