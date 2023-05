Ex-Hertha-Investor Lars Windhorst hat Ärger mit der niederländischen Finanzaufsicht

Ex-Hertha-Investor Lars Windhorst ist von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM zu einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro verdonnert worden. Das gab die Behörde am Montag bekannt. Windhorst habe es versäumt, seine Beteiligung am Werbe-Start-up Fyber abzumelden. Diese hatte er über seine in den Niederlanden ansässige Holding Tennor kontrolliert.