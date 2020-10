Headhunter Nicolas von Rosty „Früher haben simple Rezepte funktioniert“

Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Natürlich müssen sie ihre Unternehmen restrukturieren, aber sie werden keinesfalls so vorgehen wie Sanierer eines Typus wie Kajo Neukirchen oder Hartmut Mehdorn, die einst als Krisenmanager gerufen wurden, wenn das Unternehmen schon in Flammen stand, wie beispielsweise bei der Metallgesellschaft oder Air Berlin. Die Sanierungen wurden dann auch in der Außendarstellung oft sehr martialisch inszeniert.