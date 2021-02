LinkedIn-Ranking Die größten Influencer unter den Dax-CEOs

Unter den Top Ten finden sich auch drei Konzernchefs aus dem Gesundheitsbereich, die in der Coronakrise offenbar gut kommuniziert haben. Werner Baumann von Bayer teilt beispielsweise alle drei Monate seine wichtigsten Botschaften zum abgelaufenen Quartal in handschriftlichen Notizen. Er nutze die Plattform aber auch gerne, um seine Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu erreichen, heißt es bei Bayer. Nur etwas weniger als 20 Prozent seiner Follower stammten aus Deutschland. Auch der Merck-CEO Stefan Oschmann zeige sich als „sattelfester Experte“ und kundiger Pandemieerklärer zu wissenschaftlichen Themen wie der Impfstoffentwicklung, heißt es in der LinkedIndex-Untersuchung. Besonderen Eindruck auf ihn habe Bernd Montag, der Chef von Siemens Healthineers, gemacht, sagt Daniel Jungblut. „Er transportiert in dieser Krise die Nachricht: Mein Unternehmen hat gesellschaftliche Bedeutung." Aufgrund der Pandemie hätten ihm vermutlich mehr Menschen zugehört, „aber er ist auch sehr gut in dem, was er tut“.