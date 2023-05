Nach dem Eklat um Boris Palmer Was gegen Rassismus am Arbeitsplatz hilft

Obwohl solch offen rassistische Äußerungen wie die von Boris Palmer in Deutschland gar nicht mal so selten sind, findet Rassismus doch oft im Verborgenen statt. Er zeigt sich nicht nur in Worten, sondern viel öfter in Strukturen und Verhaltensweisen – insbesondere am Arbeitsplatz, wo viele Menschen einen großen Teil ihres Lebens verbringen.