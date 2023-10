So arbeite ich #8 | Jochen Schweizer „Die erste Stunde des Tages verbringe ich ganz mit mir allein“

Welches Buch hat Sie am meisten inspiriert und wieso?

Am meisten inspiriert mich gerade das Buch „Der Wald der Zukunft“. Der Förster Martin Janner beschreibt darin die Notwendigkeit eines klimaresistenten Umbaus der deutschen Wälder. Denn die Wälder, wie wir sie jetzt kennen, Fichtenmonokulturen inklusive, können auf Dauer nicht bestehen. Und gerade hier setzt Janner an. Mich fasziniert, wie leicht verständlich er sich dabei dieser komplexen Thematik nähert, und stehe als Baumliebhaber deshalb auch in einem regen Austausch mit dem Autor.