So arbeite ich #9 | Tijen Onaran „Seitdem ich diese Morgenroutine habe, starte ich viel geordneter in den Tag“

Wie sieht Ihre Morgenroutine aus?

Ich mache vor 10 Uhr keine Termine – der größte Gamechanger. Denn so wie du in den Tag startest, so gestaltest du ihn auch. Meistens gehe ich mit meinen Hunden eine Runde Gassi, dann gehe ich laufen. Danach die ersten Mails und Social Media. Seitdem ich diese Morgenroutine habe, starte ich viel geordneter in den Tag – davor war ich Chaos auf zwei Beinen.