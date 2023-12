Fachkräftemangel und Inflation: Studenten retten Handel und Gastro die Weihnachtszeit – und sich selbst

Sie arbeiten an der Imbissbude, schenken Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt aus und verteilen Schnäppchenangebote vor Galeria Karstadt Kaufhof. Ohne die Millionen Studentinnen und Studenten in Deutschland, die in der für die Gastronomie und den Handel so wichtigen Weihnachtszeit einpacken, ausschenken und anrichten, sähe es in Schaufenstern und an Ständen düster aus. Sie sind als saisonale, flexibel einsetzbare Arbeitskräfte unersetzlich – und brauchen diese Jobs selbst mehr denn je.