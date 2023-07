Gegen Fachkräftemangel Warum die Regierung in London den Stopp eines Vier-Tage-Woche-Versuchs verlangt

Zugleich ging die die Zahl der Krankheitstage in den teilnehmenden Unternehmen um zwei Drittel zurück. 57 Prozent von ihnen erlebte zudem weniger Kündigungen. Ein Großteil der Unternehmen zeigte sich lauf Umfrage mit der Produktivität zufrieden. Bei runde einem Drittel von ihnen stiegen währende der Studie die Umsätze sogar. Juliet Schor, Professorin für Soziologie am Boston College und Forschungsleiterin der Studie, sagte: „Die Ergebnisse sind an Arbeitsplätzen unterschiedlicher Größe weitgehend konstant, was zeigt, dass es sich um eine Innovation handelt, die für viele Arten von Unternehmen funktioniert.“



Aveek Bhattacharya, Forschungsdirektor beim Thinktank Social Market Foundation, warnte jedoch davor, angesichts der positiven Ergebnisse der Pilotstudie umgehend darauf zu schließen, dass die Vier-Tage-Woche in allen Gegebenheiten ein voller Erfolg werde müsse. In einem Gastbeitrag in der Financial Times schrieb er, dass nur eine vergleichsweise kleine Zahl an Firmen an der Studie teilgenommen habe, und dass diese Firmen auch von sich aus Interesse an der Studie angemeldet hätten. Die meisten Beschäftigten dieser Firmen arbeiteten zudem in Bürojobs. Elf von ihnen seien Notprofit-Organisationen gewesen. „Die Daten zum Wohlbefinden der Arbeitnehmer deuten auf ein echtes Transformationspotenzial hin, sind jedoch nicht aussagekräftig genug, um aus diesem Hinweis ein Versprechen zu machen“, schrieb Bhattacharya. Die Finanzdaten deuteten darauf hin, dass einige Unternehmen offenbar in der Lage gewesen seien, ihre Produktivität zu steigern. „Aber der Verdacht bleibt bestehen, dass der Rest von uns Kompromisse eingehen muss zwischen einem Rückgang bei den Einkommen oder bei der Produktivität.“