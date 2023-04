Instagram Die Insta-Accounts mit den meisten Followern im Ranking 2023

Eine von mehreren Kardashians in unserem Ranking ist Khloé. Mit 303 Millionen Followern auf Instagram schafft sie es laut Statista auf den neunten Platz. Wie ihre Geschwister und Eltern wurde die 38-Jährige durch die Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“ bekannt. Danach folgten weitere Reality-Serien über ihre Ehe mit Basketballspieler Lamar Odon und ihre zwei Kinder.