Regional, gemeinnützig, engagiert Norddeutschlands Arbeitgeber mit dem größten Gemeinsinn

Wo in Deutschland fühlen die Menschen sich besonders wohl? Am meisten hat sich die Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren in Oldenburg verbessert. Von den zehn Städten, deren Lebensqualität sich am deutlichsten verbessert hat, ist immerhin jede zweite aus Norddeutschland. Außer Oldenburg stehen auf dieser Liste nämlich Lübeck, Braunschweig, Rostock und Hamburg. Das zeigt das Städteranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln vom vergangenen Dezember.