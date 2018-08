Soziologe über Digitalisierung „Deutschland steht sich selbst im Weg“

Sie beschreiben in Ihren Vorträgen und auch in Ihrem aktuellen Buch die Digitalisierung als Revolution vom Kaliber des Buchdrucks vor rund 570 Jahren. Mit welcher Veränderung haben die Menschen größere Probleme?

Die bisherigen drei Medienrevolutionen hatten mit der jetzigen vierten eines gemeinsam: Sie gingen mit einem Überfluss an Kommunikation einher. Das gilt für die Sprache, das gilt für die Schrift und vor allem für den Buchdruck. Der wichtigste Unterschied zwischen Digitalisierung und Buchdruck ist, dass der Buchdruck die moderne Gesellschaft erst erzeugt hat. Die allmählich alphabetisierte Bevölkerung konnte in einen kritischen Geisteszustand versetzt werden – daraus entstanden Aufklärung und Humanismus. Die Grundregel dieser modernen Gesellschaft ist: Wer aktiv kritisiert, muss sich auch selbst der Kritik aussetzen. Der springende Punkt ist, dass Sie einen Computer nicht kritisieren, einem Algorithmus nicht mit Vernunft kommen können.