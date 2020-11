Er hat das genau so gemacht. Seine ganze Wahrnehmung von Versailles war allein der Eindruck von den berühmten Gärten für drei Sekunden. Das ist bestimmt sieben, acht Jahre her. Am vergangenen Wochenende habe ich ihn gefragt: „Erinnert du dich noch an den Tag in Versailles?“ Seine Antwort: „Der Moment sitzt in meinem Gehirn wie ein eingepflanztes Foto.“