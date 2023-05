Wohnen in der Lücke Japans Mikrohäuser: Stilvoll wohnen in übervölkerten Metropolen

Allerdings gibt es in Deutschland auch den sogenannten Gebietserhaltungsanspruch. „Das heißt, dass ein Baugebiet bestimmte Festsetzungen vorgibt und ein Bauwerk diesen entsprechen sollte“, sagt Böhm. In Japan gibt es derartige Bestimmungen nur in wenigen historischen Stadtvierteln, etwa in Kyoto. In der Gestaltungsfreiheit beschränkt werden Bauherren und -frauen primär durch die sogenannten „Sunshine Laws“ (nisshōken), die festlegen, dass das Sonnenlicht auch an den kürzesten Tagen des Jahres die Straße berühren muss. Diese Gesetze sind ein Erbe aus den Jahren des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs, als in den japanischen Metropolen zahlreiche Wolkenkratzer aus dem Boden schossen, die den benachbarten Anwohnern in ihren niedrigen Häuschen vollständig das Sonnenlicht nahmen.